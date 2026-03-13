"Семь миллионов друзей президента" могут объединить Кыргызстан"

Идея о том, что сила государства рождается из доверия и солидарности людей, может стать основой новой общественной атмосферы в Кыргызстане. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев, комментируя недавние слова президента страны Садыра Жапарова о семи миллионах друзей в лице всех граждан Кыргызстана.

По его мнению, заявление главы государства можно рассматривать как своеобразный сигнал обществу о важности доверия и солидарности.

"Недавние слова президента Кыргызстана Садыра Жапарова о том, что он потерял одного друга, но приобрел семь–восемь миллионов друзей в лице всех граждан страны, прозвучали не просто как эмоциональная реплика. В этих словах есть нечто большее, почти философская формула отношений между властью и народом.

Когда глава государства говорит, что каждый гражданин его друг, это меняет саму атмосферу общественного пространства. Политика перестает быть холодным механизмом, а становится пространством человеческих отношений. И в этот момент я поймал себя на неожиданной мысли, что значит и я сегодня стал другом президента. И вместе со мной каждый гражданин Кыргызстана", - сказал Бакетаев.

Политолог считает, что подобная формулировка неизбежно поднимает вопрос о характере отношений между самими гражданами страны:

"В этом есть глубокий смысл. Если мы все друзья президента, то значит мы неизбежно должны стать друзьями и друг другу. Потому что невозможно быть другом одного человека и оставаться чужими между собой. Так рождается простая, но сильная формула: дружба государства начинается с дружбы ее граждан", - отметил он.

Размышляя о значении доверия для развития общества, эксперт приводит в пример идеи известных мыслителей:

"Философы разных эпох говорили о силе единства. Еще Аристотель писал, что "дружба - это душа, живущая в двух телах". А японский мыслитель Фрэнсис Фукуяма в своей книге писал, что процветание государств начинается с доверия между людьми. Без доверия невозможно построить устойчивое общество.

Именно поэтому слова президента звучат как призыв к новой гражданской культуре - культуре доверия".

По мнению Бакетаева, для небольшой страны именно солидарность общества может стать важным фактором устойчивости.

"Сегодня мир переживает непростые времена. Конфликты, кризисы, геополитические противостояния создают ощущение нестабильности. Но иногда именно в такие моменты маленькие страны находят свою особую формулу устойчивости. Не через силу, не через богатство ресурсов, а через солидарность людей.

Кыргызстан - страна небольшая по мировым меркам. Но если семь или восемь миллионов граждан почувствуют себя не просто населением, а сообществом друзей, то это уже огромная сила. Это та энергия, которая способна преодолевать любые испытания.

Японский философ Китаро Нисида писал, что истинное единство возникает не тогда, когда люди одинаковы, а тогда, когда они признают свою взаимную связь. Именно в этом и состоит мудрость общества.

Слова президента можно воспринимать как символ начала новой общественной атмосферы. Атмосферы, где государство - не далекая структура, а общее дело миллионов людей.

И если мы действительно примем эту идею, что все граждане Кыргызстана друзья президента и одновременно друзья друг другу, то у нашей страны появляется особая перспектива.

Потому что государства становятся великими не только благодаря экономике или армии. Они становятся великими благодаря духу людей.

Поэтому сегодня хочется сказать простую вещь: если мы все друзья, то давайте жить дружно. И, возможно, именно из этой простой формулы однажды родится новая история Кыргызстана, где дружба стала основой будущего", - подытожил эксперт.