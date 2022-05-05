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Китай установил на вершине Эвереста уже восьмую метеостанцию

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- Анастасия Карелина
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Китай установил автоматическую станцию метеорологического мониторинга на вершине Эвереста. Об этом пишет "Синьхуа".

Новая станция находится на китайско-непальской границе на высоте более 8,8 километра. Теперь она самая высокогорная в мире.

Предыдущий рекорд принадлежал британско-американской станции, установленной в 2019 году на южном склоне горы. Она находится на высоте 8430 метров.

Всего ученые из КНР установили на Эвересте восемь метеорологических станций. Три были установлены в прошлом году, а 5 добавились к ним уже в 2022 году. Они должны помочь в сборе данных для исследований и обеспечении безопасности альпинистов.


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URL: https://www.vb.kg/417659
Теги:
Китай, погода, прогноз погоды, в мире
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