Студенты изучили конкурентные преимущества ЕАЭС в современных условиях

В Бишкеке прошла экспертно-молодежная дискуссия на тему: "Образ будущего. Анализ конкурентных преимуществ ЕАЭС в современных условиях". В мероприятии приняли участие студенты столичных вузов, а также представители государственных органов Кыргызстана и эксперты из России.

В ходе дискуссии, организованной фондом "Евразийцы – новая волна", было рассмотрено три ключевых вопроса:

анализ экспортного потенциала стран ЕАЭС в сравнении с экономическими союзами других стран; оценка самообеспеченности стран ЕАЭС по основным категориям товаров и ресурсов; прогнозирование вариантов развития ЕАЭС в свете глобальных геополитических изменений.

Елена Кузьмина, заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Евгения Примакова РАН (Россия):

"Объем взаимной торговли в ЕАЭС за 2021 год составил 72,6 миллиарда долларов. По сравнению с 2020 годом его величина возросла на 31,9 процента, или на 17,6 миллиарда долларов. Уровень "доковидного" 2019 года превышен на 17,8 процента - те есть на 11 миллиардов долларов.

Важно обозначить, что рост объемов экспорта взаимной торговли в 2021 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован во всех государствах. В Армении и Беларуси этот показатель вырос на 25,2 процента и 24,7 процента соответственно, в России – на 34,3 процента, в Казахстане – на 34,9 процента, а в Кыргызстане – почти на 45 процентов. Увеличение импортных закупок во взаимной торговле также наблюдалось во всех странах. Значительная доля экспорта товаров государств-членов идет через российскую территорию и российские порты, так как страны не имеют выхода к морям или искусственно заблокированы по политическим причинам.

Говоря о взаимосвязанности экономик Евразийского экономического союза, нельзя не сказать о рынке труда. В вопросах приема трудовых мигрантов важное значение имеет Россия. По данным МВД РФ, за 7 месяцев 2021 года только уведомлений о заключении трудового договора зарегистрировали 112 тысяч граждан Армении, 25 624 гражданина Беларуси, 43 тысячи казахстанцев и 261 140 граждан Кыргызстана. Эти цифры не полностью отражают всю картину, поскольку лица с двойным гражданством (одно из которых российское) проходят процедуру трудоустройства на несколько иных условиях.

Армения, Беларусь и Кыргызстан также почти полностью зависят от России в вопросах энергообеспечения. Казахстан и Россия связаны не только взаимными поставками энергоресурсов, но и трехсторонними контрактами с Китаем.

К 2022 году страны Союза еще не полностью преодолели последствия экономического кризиса, вызванного пандемией. Нагнетает ситуацию введение тотальных санкций против России и Беларуси с началом спецоперации на Украине. Экономически пострадали не только две указанные страны, но и все остальные. На Совете ЕЭК в Нур-Султане, прошедшем в марте, был утвержден перечень первоочередных мер по повышению устойчивости экономик стран ЕАЭС в условиях внешнего давления.

Перечень состоит из 34 мер и охватывает четыре крупных блока. Первый – таможенное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, защитные меры: снижение ставок ввозных таможенных пошлин и предоставление тарифных льгот на товары критического импорта, принятие единых мер нетарифного регулирования в отношении экспорта отдельных видов товаров для сохранения целостности внутреннего рынка союза, принятие мер, направленных на сокращение сроков совершения таможенных операций и их упрощение.

Второй блок мер касается внутреннего рынка и кооперации: формирование новых логистических цепочек, создание условий для беспрепятственного перемещения граждан в рамках ЕАЭС, стимулирование взаимных инвестиций, оптимизация процедуры регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, ускоренное формирование комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок, разработка механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития экономик государств - членов.

Третий блок мер затрагивает финансовые и валютные рынки: расширение использования национальных валют при осуществлении расчетов во взаимной торговле, обеспечение взаимодействия национальных систем передачи финансовых сообщений, ускоренное формирование Евразийской перестраховочной компании.

Четвертый блок – международное экономическое сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями: проработка механизмов расширения торгово-экономического сотрудничества с ключевыми партнерами, заключение соглашений об устранении технических барьеров во взаимной торговле".

Эркин Сулкарынов, студент Бишкекского финансово-экономического техникума имени Токтоналиева:

"Сегодня Евразийский экономический союз находится в сложной экономической ситуации. На страны оказывается серьезное политическое давление со стороны Запада с целью их отказа или сокращения экономического взаимодействия с Россией. Однако такая мера экономически нецелесообразна для стран Союза.

Принятая ЕЭК в марте программа мер по сохранению экономической стабильности – это лишь первоочередные шаги. Стоит отметить, что эта программа имеет достаточно широкий формат. Полнота выполнения поставленных задач зависит от того, насколько быстро и плодотворно Россия перестроит свою экономику, исходя из новых условий.

Навряд ли сегодня возможно выполнить все пункты указанной программы равнозначно, что связано и с внешней постоянно меняющейся конъюнктурой, и с внутренними проблемами экономик государств. Однако есть задачи, которые можно выполнить в значительной мере. В первую очередь к ним относится обеспечение продовольственной безопасности Союза. У участников ЕАЭС есть возможность даже нарастить объемы поставок некоторых видов сельхозпродукции и продуктов питания на внешние рынки – например, пшеницы и молочных продуктов.

Сегодняшняя ситуация подталкивает страны не просто создавать единые энергетические рынки, но и расширять переработку углеводородов, что позволит как увеличить производственные мощности стран, так и расширить номенклатуру своего экспорта готовой продукции".

Руслан Садирдинов, студент Кыргызско-Российского Славянского университета имени Ельцина:

"В первые годы образования Евразийского экономического союза его часто сравнивали с Европейским союзом. Но я хочу обратить внимание на вопрос сотрудничества, поскольку экономически европейский и евразийский регионы удачно дополняют друг друга.

Страны ЕАЭС могли бы стать интересными партнерами для глубокого экономического сотрудничества с ЕС. Тем более, европейский импорт из стран Союза сконцентрирован на таких природных ресурсах, как газ, нефть и металлы. Но политические и концептуальные разногласия, конкурирующие геополитические приоритеты, отличающиеся ценности и разное видение возможного взаимодействия мешают развитию сотрудничества. Особенно сейчас – после украинского кризиса, когда страны Запада ввели санкции против России".

Медина Бердибаева, студентка Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова:

"В последние годы отмечается динамичное развитие банковского сектора Кыргызстана. Растут активы банков, объем привлеченных вкладов, капитализация банковской системы. Однако эти тенденции не изменили положения дел в нашей стране, и отечественная банковская система уступает банковским системам партнеров по ЕАЭС.

Объем кредитов в Кыргызстане за последние годы вырос почти в 3 раза. Однако увеличение объема долговых обязательств характерно для всех стран ЕАЭС – это связано с расширением потребительского кредитования и замедлением роста доходов. Уровень долга домашних хозяйств в странах ЕАЭС остается на уровне 20 процентов ВВП, что в целом соответствует уровню развивающихся стран.

В большинстве стран ЕАЭС объем депозитной базы в национальной валюте стал вдвое превышать объём кредитного портфеля в национальной валюте, что стало результатом повышения ставок в 2019-2021 годах в ответ на внешние шоки. На этом фоне в некоторых странах, без учёта инвестиций в крупные проекты, наблюдается снижение доли частных инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП.

Таким образом, можно сделать вывод, что при наличии достаточных интеграционных возможностей банковские системы стран ЕАЭС сохраняют еще свою автономность. Существующие на сегодняшний день различия между уровнями развития стран Союза вполне преодолимы по мере реализации мероприятий, способствующих росту устойчивости ЕАЭС".

Ержан Кособаев, студент Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова:

"В 2020 году в Кыргызстане произошел 20 процентный спад товарооборота, падение ВВП, Кыргызстанцы столкнулись с инфляцией. На удорожание продуктов питания в КР в значительной степени повлиял резкий рост цен в Казахстане, Беларуси и России.

Пандемия заставила весь мир переосмыслить роль интеграционных проектов. И страны ЕАЭС не составили исключение. Стоит отметить, что взаимная торговля в рамках Союза считается более сбалансированной, чем внешняя".

Айжамал Шамиева, студентка Бишкекского финансово-экономического техникума имени Токтоналиева:

"Основными отраслями экономики Кыргызской Республики являются сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, услуги, туризм, транспорт и связь. Кыргызстан - аграрная страна, поскольку в этом секторе занято более половины населения, и именно сельское хозяйство, несмотря на спад общемировой экономики, продолжает развиваться динамично и давать прирост объемов.

Основной объем производства сельхозпродукции (около 95 процентов) приходится на частные фермерские хозяйства. Наиболее значимыми отраслями сельхозпроизводства являются: животноводство (скотоводство, птицеводство, свиноводство), земледелие (производство хлопка, фруктов, овощей, зерновых культур, орехов, ягод).

Наиболее крупными отраслями промышленности Кыргызстана являются электроэнергетика и горнодобывающая промышленность. На территории страны функционируют 17 ГЭС.

Кыргызстан нельзя назвать высокоразвитой страной. В 2020 году КР заняла 96-е место среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности. Однако наша экономика динамично развивается, и является весьма привлекательной для иностранного бизнеса и капитала".

В экспертно-молодежной дискуссии "Образ будущего. Анализ конкурентных преимуществ ЕАЭС в современных условиях" приняли участие студенты из пяти вузов Кыргызстана.