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В Оше после массового отравления в больнице остаются восемь человек

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- Анастасия Карелина
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В Оше после массового отравления некачественными кондитерскими изделиями в больнице остаются восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Накануне в детском инфекционном стационаре Ошской городской больницы пострадавших навестила вице-мэр Оша Венера Рыскулова. Она ознакомилась с состоянием граждан, поступивших после отправления, и напомнила о том, что в жаркое время года необходимо особо тщательно следить за питанием и не употреблять в пищу продукцию с истекшим сроком годности, немаркированную и несертифицированную в утвержденном порядке.

Медицинскому персоналу поручено следить за состоянием здоровья граждан, оказывать посильную помощь.

Мэрия Оша по результатам проводимого расследования данного случая примет все соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Всего с 1 по 3 мая с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения южной столицы поступили 40 человек. Из них: 21 - дети до 14 лет, 19 - взрослые.

На 4 мая в детском инфекционном стационаре под присмотром врачей находятся 8 человек. Двое из них из районов Ошской области, шесть из самого Оша.


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URL: https://www.vb.kg/417664
Теги:
дети, отравление, Ош
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