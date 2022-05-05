Садыр Жапаров: Мы сами ответственны за свою судьбу и судьбу нашей Родины!

Сегодня, 5 мая, администрация президента распространила поздравление главы государства с Днем Конституции Кыргызской Республики. vb.kg приводит весь текст поздравления Садыра Жапарова.

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые кыргызстанцы!

Поздравляю вас с Днем конституции Кыргызской Республики!

На протяжении своей многовековой истории кыргызский народ всегда ратовал за истину, выступал за справедливость, жил с идеей о суверенном Кыргызстане, сильном, процветающем государстве.

Сегодня в действующей Конституции страны заложены условия для обеспечения справедливости и равенства. Это стало итогом реализации требований, выдвинутых во время октябрьских событий 2020 года.

Первая Конституция независимого Кыргызстана была подписана 5 мая 1993 года. Новая Конституция, принятая на референдуме (всеобщем народном голосовании) в апреле 2021 года, также была подписана в прошлом году 5 мая.

На всенародном референдуме наши соотечественники проголосовали за Конституцию, укрепляющую независимость страны, традиционные семейные ценности, права и свободы граждан.

Таким образом, кыргызстанцы сделали выбор в пользу стабильности политической системы, сохранения исконных традиций, предоставления социальных гарантий. Основные положения действующей Конституции надежно защитят предпринимательскую деятельность, гражданскую инициативу и общественную жизнь.

Эта Конституция не только приведет к существенным изменениям в государственном управлении и законодательной системе, но и создаст правовую основу для стремительного развития экономики страны, улучшения условий жизни наших граждан и укрепления государственности.

Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня мы должны осознавать, что только мы сами ответственны за свою судьбу и судьбу нашей Родины.

Нам необходимо понять, что развитие нашей страны зависит от неустанного труда каждого гражданина, его успехов, личной ответственности перед семьей, Законом и Отечеством.

Только объединив наши усилия, мы сможем преодолеть все трудности и продолжить двигаться вперед.

Желаю всем вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия, Кыргызстану мира и процветания", - сказал президент.