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"Кыргызалтын" восстановил статус Good delivery

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- Анастасия Карелина
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Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) восстановила международный статус Good delivery аффинажного завода открытого акционерного общества "Кыргызалтын". Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Кабинет министров приветствует и высоко оценивает решение LBMA о восстановлении статуса Good delivery. Это решение было непростым. ОАО "Кыргызалтын" должно было выдержать множество экзаменов и пройти процедуру аудита в период событий последнего года, когда произошла смена собственника крупнейшего золотодобывающего предприятия. Мы смогли продемонстрировать свою твердую приверженность букве и духу своих обязательств в рамках LBMA в качестве надежного поставщика золота и серебра на мировой рынок. Уверен, что аффинажный завод ОАО "Кыргызалтын" будет и дальше в полном объеме соблюдать все свои обязательства в LBMA", - заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Глава кабмина подчеркнул, что решение о восстановлении полноценного доступа кыргызского золота на мировой рынок, является еще одним признанием справедливой политики команды действующего президента Кыргызской Республики.

"Мы смогли не только добиться победы интересов нашего народа, но сделали это, как и обещали с первого дня, с полным соблюдением всех международных и юридических обязательств", - констатировал Акылбек Жапаров.

Решение LBMA также признает статус Good delivery на весь объем золота и серебра, аффинированного предприятием ОАО "Кыргызалтын" в период приостановки этого статуса с сентября прошлого года.


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URL: https://www.vb.kg/417668
Теги:
Акылбек Жапаров, Великобритания, Кабинет министров, Кыргызалтын
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