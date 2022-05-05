Заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ, являющийся руководителем правительственной делегации по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики с сопредельными странами, Камчыбек Ташиев провел совещание по приграничным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

В совещании принимали участие постоянные члены правительственной делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы.

Камчыбек Ташиев отметил, что работа делегации ведется с учетом интересов Кыргызской Республики, в частности, на постоянной основе проводятся переговоры с делегациями сопредельных государств.

По итогам совещания заместитель председателя кабмина дал ряд поручений членам правительственной делегации Кыргызской Республики.