Погода
$ 83.28 - 84.27
€ 84.74 - 85.74

Камчыбек Ташиев провел совещание по приграничным вопросам

299  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ, являющийся руководителем правительственной делегации по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики с сопредельными странами, Камчыбек Ташиев провел совещание по приграничным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

В совещании принимали участие постоянные члены правительственной делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской государственной границы.

Камчыбек Ташиев отметил, что работа делегации ведется с учетом интересов Кыргызской Республики, в частности, на постоянной основе проводятся переговоры с делегациями сопредельных государств.

По итогам совещания заместитель председателя кабмина дал ряд поручений членам правительственной делегации Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417673
Теги:
граница, Узбекистан, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  