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Девушка выпала с седьмого этажа гостиницы "Достук"

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- Асия Канаева
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С седьмого этажа гостиницы "Достук", расположенной в центре кыргызской столицы, выпала и разбилась насмерть девушка. Об этом vb.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, погибшая, 1995 года рождения, 3 мая отдыхала и употребляла спиртные напитки вместе с подругой и еще одним знакомым.

В какой-то момент девушка вышла на балкон. Что произошло дальше неизвестно. Сведений о том, что молодые люди повздорили, нет. Каких-либо телесных повреждений, которые бы девушка могла получить ранее, также не зарегистрировано.

В настоящий момент милицией ведется расследование происшедшего.


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URL: https://www.vb.kg/417675
Теги:
несчастный случай, Бишкек
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