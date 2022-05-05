Более 44 процентов опрошенных кыргызстанцев доверяют частной медицине

Это показали результаты первого дня анкетирования, начатого вчера Ассоциацией частных медицинских учреждений и клиник Кыргызстана.

"Частный сегмент медицинских услуг в нашей стране продолжает расти, особенно в последние годы. Увеличивается количество кыргызстанцев, желающих сдать анализы и пройти обследование и лечение в них. Надо отметить, что потребители услуг стали более требовательными, главными для них при обращении к нам становятся - экономия времени, использование высоких технологий, высокий уровень комфорта при получении услуг и, конечно, качество. Хотя есть мнение, что частники снимают "пенки", необоснованно накручивая цены, что квалификация врачей, уровень диагностики и лечения в них оставляют желать лучшего", – сказал vb.kg заместитель председателя Ассоциации частных медицинских учреждений и клиник, кандидат медицинских наук. Мухаметалим Турсунбаев,

"Я уже восемь лет руковожу достаточно крупными частными медицинскими центрами в Оше и работаю в ассоциации и ответственно заявляю, что это ошибочное мнение, у частной медицины совсем другие намерения", - добавил он.

И чтобы развеять разные мифы вокруг частных клиник и сомнения людей относительно профессионализма работающих в этой сфере врачей и стоимости предоставляемых услуг в коммерческой медицине, ассоциация решила провести анонимное анкетирование среди пациентов частных клиник. Вопросы в анкете что называется не в бровь, а в глаз. Например, как вы считаете, обоснованно ли в частных медцентрах назначают много обследований и лекарств или делают это для того, чтобы получить больше прибыли?

Соответствует ли стоимость медицинских услуг уровню и качеству их предоставления? Чем привлекательна для вас частная медицина? Всего вопросов 24. Одновременно проводится анкетирование и среди врачей. Вопросы – а их десять - касаются разных аспектов развития частного сектора здравоохранения в нашей стране.

Полученные в первый день анкетирования ответы пациентов уже показали, что 44,4 процента опрошенных считают, что все назначения в частных клиниках производятся по показаниям, а 29,6 процента уверены, что так делается всегда.

Как отметил Мухаметалим Турсунбаев, они не случайно решили провести это анкетирование. Результаты исследования прежде всего будут очень полезны для руководителей частных клиник, чтобы они могли увидеть истинную картину, услышать мнение пациентов о качестве предоставляемых ими услуг. Данные анкетирования, безусловно, необходимы и для руководителей ассоциации.

"Многосторонний эффект от нашей работы выражается прежде всего в улучшении качества и доступности разных видов медицинских услуг в диагностике и лечении, чтобы наши больные могли обследоваться и лечиться у себя на родине, а не ездить за рубеж. А экспресс-тестирование поможет нам сориентироваться и определить свои слабые стороны, на что еще нужно обратить внимание. Но это только первый шаг для глубокого анализа деятельности частных медицинских центров в нашей стране. В дальнейшем мы планируем провести более детальные исследования и анализ", - сказал vb.kg Мухаметалим Турсунбаев.

По его мнению, это станет хорошим подспорьем, особенно для тех, кто только собирается инвестировать в частное здравоохранение. Это поможет им выстроить правильные планы и менеджмент качества.