Компания MegaCom открыла велосезон-2022 в городе Оше

Накануне, 4 мая, в городе Оше состоялось традиционное открытие велосезона-2022, организованное мэрией южной столицы совместно с государственным оператором сотовой связи MegaCom.

Грандиозное спортивное мероприятие объединило около 2000 любителей активного образа жизни разных возрастов, как профессионалов, так и любителей.

Перед стартом участникам велопробега вручили фирменные футболки от компании MegaCom и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. После чего велосипедисты дружной колонной в сопровождении патрульных машин в атмосфере праздника проследовали по центральным улицам города.

Стоит отметить, что горожане и гости Оша с восторгом смотрели на участников велопробега, мотивируя их словами поддержки. Отдельной благодарности заслужили и автомобилисты, которые терпеливо ожидали проезда вело-колонны.

На финише самых активных велосипедистов ждали приятные подарки от организаторов мероприятия. Делясь впечатлениями от заезда, участники велопробега отметили, что открытие велосезона стало для них прекрасным поводом увидеть старых друзей и завести новые знакомства, а также вновь ощутить на себе добрую атмосферу и неповторимую энергию спортивного праздника.

MegaCom – за спорт и за здоровый образ жизни!