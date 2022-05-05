Военная прокуратура выявила факт хищения средств в военном госпитале

Военной прокуратурой проводится работа по выявлению и пресечению в вооруженных силах КР фактов хищения бюджетных средств.

Прокурорской проверкой в воинской части 44549 Министерства обороны (военный госпиталь) выявлен факт незаконного перечисления начальником финансовой службы на свой личный счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ущерб, причиненный государству, составил 965 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 ("Присвоение и растрата вверенного имущества"), статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") и статье 346 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Проводится расследование.