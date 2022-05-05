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Военная прокуратура выявила факт хищения средств в военном госпитале

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- Асия Канаева
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Военной прокуратурой проводится работа по выявлению и пресечению в вооруженных силах КР фактов хищения бюджетных средств.

Прокурорской проверкой в воинской части 44549 Министерства обороны (военный госпиталь) выявлен факт незаконного перечисления начальником финансовой службы на свой личный счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ущерб, причиненный государству, составил 965 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 ("Присвоение и растрата вверенного имущества"), статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") и статье 346 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/417681
Теги:
Генеральная прокуратура, Министерство обороны, хищение
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