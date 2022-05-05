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Сегодня состоялся автопробег под девизом "Песни Победы"

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 5 мая, состоялся автопробег представителей общественного объединения "Республиканский Совет ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла" под девизом "Песни Победы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Акция была приурочена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Автопробег прошел по маршруту: Военный институт Вооруженных Сил Кыргызской Республики в Бишкеке – город Шопоков – город Сокулук.

Участники мероприятия возложили цветы к памятникам Героям Советского Союза Калыйнуру Усенбекову, Дуйшенкулу Шопокову и погибшим в годы Великой Отечественной войн. Почтили память павших минутой молчания.

Целью автопробега было увековечивание великого подвига воинов-освободителей, а также военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе беззаветной любви к Родине и верности воинскому долгу.


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URL: https://www.vb.kg/417683
Теги:
9 Мая, ветераны, ВОВ, Сокулукский район, Бишкек
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