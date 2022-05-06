Культурная экскурсия в прошлое и настоящее (фото)

В Бишкеке есть не так много мест, где горожане могут провести свой культурный досуг. Одним из таких значимых и известных мест является Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, где в эти дни жители и гости столицы могут увидеть персональную выставку Татьяны Воротниковой, в которой представлены пестрые и яркие этнокостюмы Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.

Также горожане смогут посмотреть работы театрального художника по костюмам Зухры Мукамбетовой и причудливые, гротескные защитные маски, созданные азербайджанским художником Теймуром Рустамовым.