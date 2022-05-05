Манасчи Доолот Сыдыков сбежал из страны из-за долгов?

Сегодня стало известно, что манасчи Доолот Сыдыков вместе с семьей покинул Кыргызстан. При этом он не стал сообщать, в какую страну направился. Причиной же отъезда он назвал давление на него со стороны властей, но не стал рассказывать подробности. Его супруга также сообщила СМИ, что не может сообщить причину выезда.

Напомним, ранее манасчи Доолот Сыдыков и журналист Али Токтакунов заявили, что в Кыргызстане хотят захватить этнокомплекс "Манас айылы". В расследовании журналиста Али Токтакунова Сыдыков заявлял, что участок комплекса намерены отдать тем, кто будет строить рядом новое здание для аппарата президента.

Правда, как такового скандала не получилось, который, видимо, Сыдыков вкупе с Токтакуновым намеревались поднять. Президент Садыр Жапаров в своем интервью недвусмысленно дал понять, что будет произведена полная реставрация комплекса "Манас айылы".

"Посмотрите на его нынешнее состояние. Все в ужасном упадке. Мы сделаем из него настоящее село Манаса. Глядя на сегодняшнее его состояние, архитектуру – стыдно назвать это "Манас айылы". Это не имеет ничего общего с Манасом", - сказал глава государства.

К слову, когда в начале 2021 года Доолота Сыдыкова назначили директором культурно-этнографического комплекса "Манас айылы", то на него и возлагали надежду, что он сумеет привлечь инвесторов для реставрации этнокомплекса, который находился в крайне запущенном состоянии. За год ситуация совершенно не поменялась, единственное, чего сумел достичь Сыдыков за это время, так это установить мировой рекорд по чтению эпоса "Манас". Конечно, это было значимое достижение для Кыргызстана и, безусловно, историческое, но надо признать, свои прямые обязанности директор этнокомплекса так и не выполнил.

Вот и вся это ситуация с так называемым захватом "Манас айылы" больше напоминает на безуспешную попытку поднять бурю в стакане. Впрочем, не исключено, что за всей этой провалившейся авантюрой, по-другому это никак не назовешь, стоит журналист Али Токтакунов, который, как известно, по старой привычке и при поддержке западных доноров ищет наиболее скандальные политические темы.

В любом случае все прекрасно понимают, что вся эта ситуация с этнокомплексом "Манас айылы" не могла стать истинной причиной отъезда известного манасчи Доолота Сыдыкова. По крайней мере, даже в самом его окружении выражают по этому поводу сомнение. Так, источник из окружения манасчи рассказал редакции vb.kg, что супруга Сыдыкова режиссер Ырыс Окенова задолжала очень многим людям.

"По одному эпизоду на нее даже заявление писали в милицию. Одной фирме по изготовлению тортов она пообещала ролик снять, но в итоге кинула их на 10 тысяч долларов. Чтобы отдать долг, они у Матраимова взяли 18 тысяч и заявление забрали. 10 тысяч она отдала, а 8 тысяч пообещала отработать на выборах. Это только один случай я вам привел в пример, а таких у нее немало. Поэтому, скорее всего, они покинули страну из-за долгов. А вся это история с "Манас айылы" - только хороший повод выставить себя этакими диссидентами", - сказал он.