В Бишкек прибывает частица Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата

7 мая в Бишкек прибывает "Огонь памяти" – частица Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у московского Кремля.

Вечный огонь – символ памяти о подвиге каждого солдата всех национальностей и государств бывшего Советского Союза, отстоявших нашу свободу и независимость наших народов и освободивших мир от нацизма.

Инициатором акции выступил Общероссийский народный фронт – крупнейшее общественное движение России, лидером которого является Президент России Владимир Путин.

Миллионы людей – ветераны и молодые люди - стремятся к Вечному огню у Кремлевской стены, чтобы поклониться памяти своих однополчан, друзей, дедов и бабушек, отцов и матерей, братьев и сестер. Осуществить это стремление из-за почтенного возраста, расстояний или по другим причинам может не каждый.

6 мая из Александровского сада в Москве стартует акция "Огонь памяти". Участники акции доставят частичку Вечного огня в 8 городов-героев и 12 стран. 7 мая "Огонь памяти" прибудет в международный аэропорт "Манас" столицы Кыргызстана г. Бишкек.

"Огонь памяти" для передачи общественным организациям Кыргызстана в Бишкек доставит член Центрального Штаба Народного фронта, депутат Государственной Думы Александр Коган.

На торжественном мероприятии в Бишкеке от огня, прибывшего из Москвы, будут зажжены лампы и лампады. Каждый такой огонек станет символом нашей общей памяти на памятных и просветительских мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

Эстафету передачи "Огня памяти" поддержат молодежные объединения, поисковые отряды, волонтеры из Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской областей.