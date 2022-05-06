С 4-24 мая в некоторых районах столицы будут перекрыты дороги

С 4 по 24 мая пересечение улиц Суюмбаева от проспекта Чуй до улицы Огонбаева будет частично закрыто для автомобильного движения. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, подрядная организация будет прокладывать тепловую сеть со строительством тепловой камеры согласно проекту МП "Бишкекглавархитектура", выданных технических условий ОАО "Бишкектеплосеть", а также ордера на производство земляных работ.

Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств при закрытии указанной дороги будут улицы Гоголя и Осмонкула.

Столичная мэрия приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.