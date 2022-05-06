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С 4-24 мая в некоторых районах столицы будут перекрыты дороги

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- Назгуль Абдыразакова
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С 4 по 24 мая пересечение улиц Суюмбаева от проспекта Чуй до улицы Огонбаева будет частично закрыто для автомобильного движения. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, подрядная организация будет прокладывать тепловую сеть со строительством тепловой камеры согласно проекту МП "Бишкекглавархитектура", выданных технических условий ОАО "Бишкектеплосеть", а также ордера на производство земляных работ.

Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств при закрытии указанной дороги будут улицы Гоголя и Осмонкула.

Столичная мэрия приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/417689
Теги:
перекрытие дорог, Бишкек
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