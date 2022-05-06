В Бишкеке в День Победы пройдет "Эстафета памяти"

9 мая в День Победы в столице состоится "Эстафета памяти". Об этом сообщает Федерация военно-тактических игр КР.

По ее данным, в легкоатлетической эстафете, посвященной 77-й годовщине Великой Победы, примут участие более 200 человек: команды вузов, клубов любителей бега, коллективов физической культуры города Бишкека, обычные горожане.

"Эстафета памяти", посвященная Дню Победы, несет важную миссию продемонстрировать преемственность поколений, величие и самоотверженность подвига людей, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне, что является одной из основных задач гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Подобное мероприятие 9 мая также пройдет в городе Оше.

"Эстафету памяти" в последующем планируется сделать ежегодной и традиционной, с возможностью выхода на уровень ближнего зарубежья.

Маршрут "Эстафеты памяти" в Бишкеке составляет около 4000 метров – от сквера "Физкультурный" (Джантошева - Байтик-баатыра) до пересечения улиц Фрунзе - Абдырахманова. Далее все участники эстафеты, от финиша до Вечного огня на Площади Победы, совершат церемониальный марш со знаменем Победы в составе "Бессмертного полка".