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На некоторых улицах столицы проводятся ремонтные работы

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- Назгуль Абдыразакова
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Чтобы снизить пробки на дорогах столицы, МП "Бишкекасфальтсервис" по поручению мэра города Бишкек проводит работы по расширению проезжей части дороги добавляя одну дополнительную полосу. Об этом сообщает пресс-служба бишкекского муниципалитета.

По ее данным, строительные работы производятся на пересечении проспекта Ч. Айтматова- улицы Горького также в список расширения дорог включено пересечение улиц Байтик-Баатыра и Масалиева (Южная магистраль).

Надо отметить что, согласно титульному списку по капитальному ремонту тротуаров МП "Бишкекасфальтсервис" на 2022 год, проспект Манаса/Ч.Айтматова от пр. Жибек-Жолу до улицы Ахунбаева включен в производственный план. В настоящее время производятся работы по установке бордюров и готовится основание под асфальтное покрытие от улиц Л.Толстого до Ахунбаева.

Также устанавливаются ливне-приемные решетки (ЛПР) на дорогах и остановочных комплексах.

Кроме того, по линии МП "Бишкекасфальтсервис" продолжается ямочный ремонт дорог столицы.

Мэрия искренне благодарит горожан за оперативные сообщения о недочетах и ошибках работы в соцсетях, мессенджерах.


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URL: https://www.vb.kg/417700
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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