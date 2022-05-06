На некоторых улицах столицы проводятся ремонтные работы

Чтобы снизить пробки на дорогах столицы, МП "Бишкекасфальтсервис" по поручению мэра города Бишкек проводит работы по расширению проезжей части дороги добавляя одну дополнительную полосу. Об этом сообщает пресс-служба бишкекского муниципалитета.

По ее данным, строительные работы производятся на пересечении проспекта Ч. Айтматова- улицы Горького также в список расширения дорог включено пересечение улиц Байтик-Баатыра и Масалиева (Южная магистраль).

Надо отметить что, согласно титульному списку по капитальному ремонту тротуаров МП "Бишкекасфальтсервис" на 2022 год, проспект Манаса/Ч.Айтматова от пр. Жибек-Жолу до улицы Ахунбаева включен в производственный план. В настоящее время производятся работы по установке бордюров и готовится основание под асфальтное покрытие от улиц Л.Толстого до Ахунбаева.

Также устанавливаются ливне-приемные решетки (ЛПР) на дорогах и остановочных комплексах.

Кроме того, по линии МП "Бишкекасфальтсервис" продолжается ямочный ремонт дорог столицы.

Мэрия искренне благодарит горожан за оперативные сообщения о недочетах и ошибках работы в соцсетях, мессенджерах.