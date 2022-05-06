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Летние Азиатские игры-2022 перенесены

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- Назгуль Абдыразакова
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Летние Азиатские игры, которые должны были пройти в сентябре этого года в Китае, перенесены. Об этом сообщает национальный Олимпийский комитет КР ссылаясь на Олимпийский совет Азии (ОСА) в Ташкенте.

По его данным, решение принято после переговоров ОСА с Олимпийским комитетом КНР и оргкомитетом Азиатских игр. Принимающая сторона хорошо подготовилась к проведению игр. Основанием для переноса стала продолжающаяся пандемия. Новые сроки летних Азиатских игр будут согласованы и объявлены в ближайшее время.

Кроме того, в декабре в Китае планировалось провести Азиатские юношеские игры. Исполком их отменил.

Президент Национального олимпийского комитета КР Садыр Мамытов сейчас находится в Ташкенте. "Мы с пониманием относимся к причине переноса. "Надеемся, что эпидемиологическая ситуация в мире в самое ближайшее время нормализуется, и все соревнования будут проводиться согласно календарному плану", - сказал он. – Перенос Азиатских игр даст нашим спортсменам возможность еще лучше подготовиться к ним. Уверен, что они покажут высокий результат".


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URL: https://www.vb.kg/417702
Теги:
Китай, спорт, Кыргызстан, Олимпийские игры
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