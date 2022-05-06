Летние Азиатские игры-2022 перенесены

Летние Азиатские игры, которые должны были пройти в сентябре этого года в Китае, перенесены. Об этом сообщает национальный Олимпийский комитет КР ссылаясь на Олимпийский совет Азии (ОСА) в Ташкенте.

По его данным, решение принято после переговоров ОСА с Олимпийским комитетом КНР и оргкомитетом Азиатских игр. Принимающая сторона хорошо подготовилась к проведению игр. Основанием для переноса стала продолжающаяся пандемия. Новые сроки летних Азиатских игр будут согласованы и объявлены в ближайшее время.

Кроме того, в декабре в Китае планировалось провести Азиатские юношеские игры. Исполком их отменил.

Президент Национального олимпийского комитета КР Садыр Мамытов сейчас находится в Ташкенте. "Мы с пониманием относимся к причине переноса. "Надеемся, что эпидемиологическая ситуация в мире в самое ближайшее время нормализуется, и все соревнования будут проводиться согласно календарному плану", - сказал он. – Перенос Азиатских игр даст нашим спортсменам возможность еще лучше подготовиться к ним. Уверен, что они покажут высокий результат".