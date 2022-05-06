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Омурбек Текебаев вручил верительные грамоты президенту Германии

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- Назгуль Абдыразакова
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5 мая в Берлине во дворце "Бельвю" состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот послом Кыргызской Республики в Федеральной Республике Германия Омурбеком Текебаевым федеральному президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе церемонии Текебаев передал президенту ФРГ Штайнмайеру слова приветствия и признательности от президента Садыра Жапарова за поддержку, оказываемую Кыргызстану, а также приглашение посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику в текущем году.

Стороны отметили, что 3 февраля исполнилось 30 лет установлению дипломатических отношений между Кыргызстаном и Германией и обсудили вопросы дальнейшего укрепления кыргызско-германского сотрудничества по всем направлениям.

Посол проинформировал президента Германии о проводимых в Кыргызстане реформах и текущей социально-экономической ситуации в стране. Также состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в Центральной Азии.

В завершение в резиденции Федерального президента Германии во дворце "Бельвю" в торжественной обстановке был поднят государственный флаг Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/417704
Теги:
Германия, Кыргызстан, дипломатия, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров
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