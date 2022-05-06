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В Оше пьяная пассажирка устроила дебош и укусила за руку патрульного

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- Назгуль Абдыразакова
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5 мая в Оше 21-летняя женщина укусила за руку сотрудника патрульно-постовой службы и разбила окно такси. Об этом сообщает пресс-служба патрульной службы милиции региона.

По словам младшего сержанта Э.Дубашева, 5 мая около 11.00 на перекрестке улиц А. Масалиева и А. Навои в Оше остановилось такси. Водитель попросил милиционера помочь высадить девушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказывалась покидать салон такси. В ответ на попытку вывести пассажирку та стала пинать дверь автомобиля и разбила окно. Помимо этого, она словесно оскорбила сержанта, вырвала камеру, прикрепленную к форме патрульного, и укусила его за левую руку.

"Данный факт зарегистрирован в информационном электронном журнале Ак-Бууринского РОВД Ошского РОВД в порядке досудебного производства. Дебоширку задержали, она является уроженкой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, проживает в настоящее время в Оше".

Отметим, что во время инцидента рядом с женщиной находился ее годовалый сын.


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URL: https://www.vb.kg/417705
Теги:
алкоголь, Ош, Патрульная милиция, женщины
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