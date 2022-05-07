В Оше прошло праздничное мероприятие "Футбол-шоу"

На центральном стадионе города Ош с участием представителей культуры Кыргызстана и Узбекистана прошло праздничное мероприятие "Футбол-шоу". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным, в церемонии открытия мероприятия приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, деятели культуры, артисты и юмористы двух республик.

В рамках концертной программы деятели культуры провели дружеский турнир по футболу, а также проведена праздничная концертная программа.

Мероприятие направлено на развитие двусторонних связей, взаимоотношений двух братских народов.

Подобное мероприятие планируется сделать его традиционным и проводить его как в Кыргызстане, так и в Узбекистане.