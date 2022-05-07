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В Оше прошло праздничное мероприятие "Футбол-шоу"

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- Назгуль Абдыразакова
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На центральном стадионе города Ош с участием представителей культуры Кыргызстана и Узбекистана прошло праздничное мероприятие "Футбол-шоу". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным, в церемонии открытия мероприятия приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, деятели культуры, артисты и юмористы двух республик.

В рамках концертной программы деятели культуры провели дружеский турнир по футболу, а также проведена праздничная концертная программа.

Мероприятие направлено на развитие двусторонних связей, взаимоотношений двух братских народов.

Подобное мероприятие планируется сделать его традиционным и проводить его как в Кыргызстане, так и в Узбекистане.


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URL: https://www.vb.kg/417708
Теги:
Ош, Узбекистан, футбол, Кыргызстан
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