Казахстан будет жестче контролировать грузопоток из Кыргызстана

Казахстан намерен вновь усилить контроль на границе за грузопотоком, следующим из Кыргызстана, сообщает Комитет государственных доходов соседней республики.

Свое решение ведомство объясняет участившимися случаями нарушений при ввозе грузов из Кыргызстана и их транзите через территорию Казахстана.

"Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики, пользуясь достигнутыми договоренностями, применяют свои серые схемы ввоза в Республику Казахстан незаявленного, контрафактного груза. К примеру, 28 апреля 2022 года в ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из Кыргызской Республики, выявлено более 1.1 млн штук поддельных акцизных марок Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Отмечено, что РК "неоднократно фиксировала случаи лжетранзита через свою границу майнингового оборудования и электронных сигарет. По документам товары должны были проследовать в Россию, однако оставались на территории Казахстана".

"Такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем контроль будет усилен", – заявили в ведомстве.