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Казахстан будет жестче контролировать грузопоток из Кыргызстана

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- Канат Кожоев
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Казахстан намерен вновь усилить контроль на границе за грузопотоком, следующим из Кыргызстана, сообщает Комитет государственных доходов соседней республики.

Свое решение ведомство объясняет участившимися случаями нарушений при ввозе грузов из Кыргызстана и их транзите через территорию Казахстана.

"Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики, пользуясь достигнутыми договоренностями, применяют свои серые схемы ввоза в Республику Казахстан незаявленного, контрафактного груза. К примеру, 28 апреля 2022 года в ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из Кыргызской Республики, выявлено более 1.1 млн штук поддельных акцизных марок Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Отмечено, что РК "неоднократно фиксировала случаи лжетранзита через свою границу майнингового оборудования и электронных сигарет. По документам товары должны были проследовать в Россию, однако оставались на территории Казахстана".

"Такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем контроль будет усилен", – заявили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/417709
Теги:
бизнес, торговля, граница, Казахстан, ЕАЭС, Кыргызстан
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