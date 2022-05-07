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Огромный объем воды обнаружен под Антарктидой

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- Канат Кожоев
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Ученые впервые обнаружили огромную систему подземных вод подо льдами в Антарктиде, передает Daily Mail.

Команда ученых из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета обнаружила километровый слой отложений, насыщенных смесью пресной ледниковой воды и древней морской воды.

По словам ученых, резервуар подземных вод - вода, находящаяся под землей в почве или в порах и трещинах в скале - находится под ледяным потоком Уиллана в Западной Антарктиде. Как отмечается, исследователи и раньше подозревали, что подо льдами Антарктиды могут быть обильные грунтовые воды, однако до сих пор не было убедительных данных, подтверждающих это предположение.

Как отмечается, обычно под ледяными потоками ученые обнаруживают неглубокие участки воды - от миллиметров до нескольких метров. Однако под ледяным потоком Уилланс, расположенным в юго-восточной части ледника Росса, ученые обнаружили километровый слой отложений, насыщенных смесью пресной ледниковой и древней морской воды. Там содержится на порядок больше воды, чем в более мелких соседних бассейнах. Новое открытие будет иметь решающее значение для прогнозирования последствий изменения климата и скорости схода ледников.

По словам специалистов, подземные воды могут существовать в аналогичных условиях на других планетах или лунах, которые выделяют тепло из своих недр.


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URL: https://www.vb.kg/417711
Теги:
мировые новости
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