Инцидент на границе: по убийству граждан КР возбуждено уголовное дело

Управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ КР сообщает, что 06 мая 2022 года в местности Чанач-Сай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области прошла встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Джалал-Абадскому направлению и Республики Узбекистан по Восточному направлению.

В ходе встречи стороны представили свои версии обстоятельств произошедшего инцидента, в ходе которого пограничный наряд ПВ СГБ Узбекистана применил оружие в отношении трех граждан Кыргызстана, впоследствии скончавшихся от огнестрельных ранений.

Пограничный представитель Кыргызстана отметил, что в 50-55-ти метрах от линии госграницы на территории Кыргызстана были обнаружены гильзы от патронов и следы крови и потребовал объяснить причины нарушения госграницы пограничным нарядом Узбекистана и применения ими оружия в отношении граждан граждане Кыргызстана. Кроме того, в 80-ти метрах от места гибели кыргызстанцев были обнаружены 2000 кг селитры.

Пограничный представитель Узбекистана заявил, что пограничный наряд ПВ СГБ Узбекистана обнаружил граждан, занимавшихся незаконным перемещением минеральных удобрений через границу. При попытке задержания правонарушителей, по словам пограничного представителя Узбекистана, нарушители закидали камнями узбекских пограничников и пытались перетащить их на территорию Кыргызстана. Узбекские военнослужащие были вынуждены применить оружие по гражданам.

По итогам встречи стороны договорились:

категорически запретить пограничным нарядам применять оружие в случае непреднамеренного нарушения государственной границы на виду у пограничников; провести дополнительные совместные занятия с личным составом Сторон по соблюдению Линии поведения пограничников на кыргызско-узбекской границе; пограничные представители Кыргызской Республики по Ала-Букинскому участку и Республики Узбекистан по Янги-Курганскому участку должны определить порядок организации охраны госграницы на всех проблемных участках.

Кроме того, будет продолжено проведение разъяснительной работы с жителями приграничных территорий двух государств по недопущению конфликтных ситуаций.

Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего инцидента, а также судебно-медицинскую, судебно-биологическую и судебно-баллистическую экспертизы. Ала-Букинским районным отделом внутренних дел возбуждено уголовное дело по факту убийства трех граждан Кыргызстана.

По состоянию на 19:00 6 мая 2022 года обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы характеризуется как стабильная.