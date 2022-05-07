Минобороны адресно поздравил ветеранов с Днем Победы

В преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны организовало адресные поздравления ветеранов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в мероприятии приняли участие представители райгосадминистрации и местные жители.

Ветеранов поздравили с наступающей знаменательной датой, выразили благодарность за вклад в Великую победу и вручили армейский вещевой мешок с продуктовым набором и "фронтовыми 100 граммами".

Чествование воинов-освободителей сопровождалось исполнением песен военных лет военно-показательного оркестра Министерства обороны и выступлением роты почетного караула Национальной гвардии ВС КР.