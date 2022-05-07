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В Бишкеке прошла благотворительная акция "Наследники Победы"

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- Алина Мамаева
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Общественный благотворительный фонд "Help the Children-SKD" провел благотворительную акцию "Наследники Победы" в отделениях онкологии и гематологии НЦОМиД, приуроченную к 9 мая, на общую сумму 326 тысяч 890 сом. Об этом сообщают представители фонда.

Отметим, апластическая анемия – это опасное заболевание, при котором нарушается образование клеток крови на уровне костного мозга.

Согласно официальным статистическим данным на сегодняшний день в Кыргызстане с данным недугом - всего 29 детей разного возраста.

Жизненно необходимые лекарственные препараты для детей с таким заболеванием, с запасом на 2 месяца, были приобретены на благотворительные взносы за 9 месяцев от КД "Куликовский".

В акции участвовали представитель Минздрава, куратор по детской онкологии Зульфия Рыскулова, главный врач НЦОМиД Айна Джетыбаева, президент Фонда "Help the Children-SKD" Елена Конева. А также представители компании ОсОО КанцТорг, благодаря которым для Центра психологической реабилитации в отделении гематологии были закуплены канцелярские товары и свежие фрукты детям.

"Борьба с Апластической анемией и подобными заболеваниями, это тоже война, где борьбу ведут со страшной болезнью дети и их родители", - отметила Елена Конева.


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URL: https://www.vb.kg/417722
Теги:
9 Мая, дети, День Победы, Кыргызстан
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