В Бишкеке прошла благотворительная акция "Наследники Победы"

Общественный благотворительный фонд "Help the Children-SKD" провел благотворительную акцию "Наследники Победы" в отделениях онкологии и гематологии НЦОМиД, приуроченную к 9 мая, на общую сумму 326 тысяч 890 сом. Об этом сообщают представители фонда.

Отметим, апластическая анемия – это опасное заболевание, при котором нарушается образование клеток крови на уровне костного мозга.

Согласно официальным статистическим данным на сегодняшний день в Кыргызстане с данным недугом - всего 29 детей разного возраста.

Жизненно необходимые лекарственные препараты для детей с таким заболеванием, с запасом на 2 месяца, были приобретены на благотворительные взносы за 9 месяцев от КД "Куликовский".

В акции участвовали представитель Минздрава, куратор по детской онкологии Зульфия Рыскулова, главный врач НЦОМиД Айна Джетыбаева, президент Фонда "Help the Children-SKD" Елена Конева. А также представители компании ОсОО КанцТорг, благодаря которым для Центра психологической реабилитации в отделении гематологии были закуплены канцелярские товары и свежие фрукты детям.

"Борьба с Апластической анемией и подобными заболеваниями, это тоже война, где борьбу ведут со страшной болезнью дети и их родители", - отметила Елена Конева.