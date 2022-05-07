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Врач объяснила, в каких случаях человек неуязвим к COVID

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- Канат Кожоев
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Человек может быть не подвержен заражению COVID-19 благодаря высокому содержанию в организме миокинов, белков, которые образуются в ответ на мышечное сокращение. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова.

"Исследования ученых показали, что спорт снижает вероятность заражения коронавирусом, с которым мы, к сожалению, пока навсегда не расстались. Положительный эффект связан с белками, которые образуются в нашем организме в ответ на сокращение мышц. Они называются миокины. Чем больше человек двигается, тем больше у него вырабатывается этих белков. Миокины снижают количество рецепторов к коронавирусной инфекции в клетках жировой ткани, и вирус лишается "посадочных площадок", то есть ему не за что зацепиться", - объяснила Наталья Половодова.

По словам спикера, люди с ожирением больше подвержены заражению COVID-19 из-за низкого содержания в организме миокинов. "Получается, что люди с избыточной массой тела - более удобная мишень для коронавируса, нежели более стройные. Так как, чем больше в организме человека жировой ткани, тем больше рецепторов к вирусу. А кроме того у людей, страдающих ожирением, мышечные белки вырабатываются не так активно, как у здоровых. Поэтому всех призываю больше двигаться, тогда и начнется усиленная выработка миокинов и жиросжигание", - подчеркнула Половодова.


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URL: https://www.vb.kg/417724
Теги:
здоровье, коронавирус, COVID-19
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