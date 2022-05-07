Погода
$ 83.15 - 84.15
€ 87.94 - 88.94

Госантимонополия заявила о стабилизации цен

330  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мониторинг рынков и торговых сетей показал, что недостатка товаров нет, а цены стабилизировались, сообщает Служба антимонопольного регулирования. Сотрудники ведомства провели мониторинг на социально значимые товары по всей стране.

По данным антимонополии, в среднем по республике растительное масло продается по 127-145 сомом за литр, сахар от 60 сом по картам лояльности в торговых сетях и до 80 сом на рынках. Мука местного производства 1 сорта стоит 1650 сом за мешок (50 кг), цены на импортную муку варьируются от 35 сом до 40 сомов за кг в зависимости от сорта.

Цены на сезонные товары такие как картофель, морковь, лук, капуста, помидоры, огурцы снижаются благодаря появлению на ранках нового урожая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417725
Теги:
Госантимонополия, Кыргызстан, цены на продукты питания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  