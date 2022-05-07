Госантимонополия заявила о стабилизации цен

Мониторинг рынков и торговых сетей показал, что недостатка товаров нет, а цены стабилизировались, сообщает Служба антимонопольного регулирования. Сотрудники ведомства провели мониторинг на социально значимые товары по всей стране.

По данным антимонополии, в среднем по республике растительное масло продается по 127-145 сомом за литр, сахар от 60 сом по картам лояльности в торговых сетях и до 80 сом на рынках. Мука местного производства 1 сорта стоит 1650 сом за мешок (50 кг), цены на импортную муку варьируются от 35 сом до 40 сомов за кг в зависимости от сорта.

Цены на сезонные товары такие как картофель, морковь, лук, капуста, помидоры, огурцы снижаются благодаря появлению на ранках нового урожая.