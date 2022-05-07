Президент: В Кыргызстане до 2026 года улучшат восстановят внутренние рейсы

"В Кыргызстане до 2026 года в рамках Национальной программы развития будут улучшены инфраструктуры аэропортов и восстановлены внутренние рейсы по стране", - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, на закладке капсулы под строительство нового аэровокзала Международного аэропорта "Каракол" во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область.

Президент подчеркнул, что с каждым днем все больше туристов, услышав о прекрасном Кыргызстане издалека, хотят посетить страну.

"У нас много природных достопримечательностей для туристов. Тем не менее бесспорно, что среди семи регионов именно наше озеро летом и зимой не перестают посещать туристы. И место, где мы встречаем туристов из воздушного пространства для отдыха на Иссык-Куле, жемчужине нашей страны, и показываем кыргызское гостеприимство - аэропорты региона, имеющие статус международных. Поэтому не случайно международные аэропорты называют главными воздушными воротами страны. По этой причине всестороннее развитие и поддержка международных аэропортов является одним из приоритетов государства.

В рамках Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года я принял решение об улучшении инфраструктуры аэропортов. В программу включены аэропорты "Иссык-Куль", "Каракол", "Нарын", "Ош", "Джалал-Абад" и "Баткен". Даст бог, будут восстановлены внутренние рейсы по стране, а также все аэропорты. Будут запущены аэропорты в Казармане, Таласе и др. Эти расходы покроются за счет поступившей чистой прибыли от аэропорта "Манас". В прошлом году, благодаря тому , что удалось устранить там коррупцию, в этом году чистая прибыль составила 4 млрд сомов. Ранее чистая прибыль составляла около 2 млрд сомов. Теперь наши граждане смогут быстро и с комфортом добираться из одной области в другую. В соответствии с традицией наших предков, которые всегда встречали гостей с распростертыми объятиями, мы все должны работать вместе, чтобы развивать индустрию туризма. Я убежден, что если мы доведем эту отрасль до мировых стандартов и интегрируем ее с нашими традициями гостеп риимства, это внесет значительный вклад в развитие страны", - отметил Садыр Жапаров.

Как подчеркнул глава государства, раньше Международный аэропорт "Иссык-Куль" в Тамчы работал только летом, а теперь он открыт круглый год. Поэтому, чтобы увеличить количество рейсов и пассажиров в аэропорту и создать для них комфортные условия, сегодня запускается начало работ по строительству нового здания аэропорта и реконструкции аэродромных элементов.

Садыр Жапаров напомнил, что аэропорт "Каракол" был основан 1 января 1971 года, когда город носил ещё название Пржевальск. Асфальтовая взлетно-посадочная полоса аэропорта введена в эксплуатацию в 1978 году. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводился.

"И эта задача выпала на нашу долю. Если мы построим новый аэропортовый комплекс в аэропорту Каракол и реконструируем элементы аэродрома, то поток туристов увеличится не только летом, но и зимой. По завершении строительства в аэропорту у нас будет новый перрон с пропускной способностью 250 пассажиров в час, а также взлетно-посадочная полоса длиной 2400 метров с пропускной способностью "Embraer 190" и других аналогичных самолетов. Реализация проекта по модернизации международного аэропорт а "Каракол" и активизация его деятельности - это будет стимулом для развития туризма в данной области и в стране в целом", - сказал президент.

Кроме того, глава государства обозначил, что возобновление работы аэропорта "Каракол" будет иметь мультипликативный эффект. В частности, будут созданы дополнительные рабочие места и оказываться другие услуги в регионе, например, в гостиницах, такси, гиды, заведения общепита будут двигаться вперед, будут созданы условия для их развития.

Садыр Жапаров выразил надежду на то, что в будущем аэропорт сможет полностью обеспечить потребности населения страны и иностранных туристов в авиаперевозках. Туроператоры создадут все условия для круглогодичного отдыха в городе Каракол, что будет способствовать развитию туристической отрасли Кыргызстана, а также развитию экономики области.

В завершение президент Садыр Жапаров особо подчеркнул, что это всего лишь одно из общегосударственных мероприятий. Государство делает все возможное, чтобы кардинально изменить страну в лучшую сторону.