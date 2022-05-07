Новый аэровокзал аэропорта "Каракол" будет завершен в конце 2023 года

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую заложил капсулу под строительство нового аэровокзала Международного аэропорта "Каракол", который планируется сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.

Главу государства проинформировали о том, что в настоящее время на аэродроме Международного аэропорта "Каракол" имеется одна искусственная взлетно-посадочная полоса размером 2000×35 м и одна запасная грунтовая взлетно-посадочная полоса размером 1800×100 м, рулежные дорожки, соединяющие взлетно-посадочную полосу с перроном.

Отмечается, что постановлением кабинета министров утвержден План мероприятий по реконструкции и модернизации аэропортов и аэровокзальных комплексов. В частности, в План мероприятий включены работы по международному аэропорту "Каракол": реконструкция элементов аэродрома "Каракол" с удлинением искусственной взлетно-посадочной полосы на 400 метров, а также строительство нового здания аэровокзального комплекса международного аэропорта "Каракол".

Строительство нового аэровокзала открывает большие возможности для аэропорта "Каракол". Тем самым появляется возможность принимать пассажиров международных рейсов. Современная пассажирская инфраструктура и выгодное расположение аэропорта будут способствовать привлечению дополнительных потоков туристов, способствуя социально-экономическому укреплению региона в целом.

Президент Садыр Жапаров, заслушав информацию по строительству нового аэровокзала Международного аэропорта "Каракол", поручил строго вести работы в соответствии со всеми правилами и требованиями международных норм в области строительства аэродромов/аэропортов в установленные сроки.