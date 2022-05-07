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Мэрия оказала матпомощь ветеранам в честь Дня Победы

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- Канат Кожоев
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В честь Дня Победы ветеранам оказана единовременная материальная помощь помощь, сообщает столичная мэрия.

Уточняется, что в столичном управлении социального развития на учёте состоят 504 человека, им оказывается поддержка из средств республиканского и городского бюджета.

Из средств республиканского бюджета участникам войны, ЛОВЗ войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда выплатили по 100 тысяч сомов. Также из средств городского бюджета через почтовые отделения они получили по 15 тысяч сомов. Кроме того, по 10 тысяч сомов из городского бюджета выплатили труженикам тыла, вдовам участников войны, вдовам ЛОВЗ войны и семьям погибших воинов.

Также единовременная материальная помощь оказана из средств столичных акимиатов. Так, по 10 тысяч сомов получили участники войны, ЛОВЗ войны, несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники Ленинграда. По 5 тысяч сомов труженики тыла и по 3 тысячи сомов вдовы участников, ЛОВЗ войны и семьи погибших на войне.

Кроме того, 196 ветеранов и тружеников тыла получили продуктовые наборы.


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URL: https://www.vb.kg/417730
Теги:
9 Мая, ветераны, День Победы, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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