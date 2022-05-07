В Бишкеке водитель сбил двух сотрудников "Бишкекводоканала"

Сегодня в 10:30 утра на пересечении улиц Виноградная и Анкара напротив городского катка произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два сотрудника управления "Бишкекводоканал". Об этом сообщает столичная мэрия.

Уточняется, что аварийная бригада проводила обследование для устранения засора уличной канализационной системы. В это время на двоих совершили автонаезд. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и ГАИ. Пострадавшие доставлены в 4 горбольницу.

Отметим, работы проводили не на проезжей части, а рабочие были одеты в спецодежду и сигнальные жилеты.

Мэрия призвала автолюбителей быть бдительными на дорогах и не нарушать скоростной режим и ПДД.