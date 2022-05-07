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В Бишкеке водитель сбил двух сотрудников "Бишкекводоканала"

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- Канат Кожоев
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Сегодня в 10:30 утра на пересечении улиц Виноградная и Анкара напротив городского катка произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два сотрудника управления "Бишкекводоканал". Об этом сообщает столичная мэрия.

Уточняется, что аварийная бригада проводила обследование для устранения засора уличной канализационной системы. В это время на двоих совершили автонаезд. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и ГАИ. Пострадавшие доставлены в 4 горбольницу.

Отметим, работы проводили не на проезжей части, а рабочие были одеты в спецодежду и сигнальные жилеты.

Мэрия призвала автолюбителей быть бдительными на дорогах и не нарушать скоростной режим и ПДД.


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URL: https://www.vb.kg/417733
Теги:
Бишкекводоканал, ДТП, Бишкек
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