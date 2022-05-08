Погода
$ 82.35 - 83.35
€ 85.26 - 86.26

Ошская мэрия приглашает горожан на акцию "Бессмертный полк"

436  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Ош 9 мая в рамках празднования 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет акция "Бессмертный полк". Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Уточняется, что в акции могут принять все желающие. Дети и внуки фронтовиков пройдут колонной с фотографиями своих отцов и дедов, участников Великой Отечественной войне под девизом "Вечно живые, вечно в строю", "Помним, чтим, гордимся!".

Общий сбор участников по улице Ленина возле Ошского национального драматического театра в 08:30.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417734
Теги:
9 Мая, Ош, День Победы, Кыргызстан, Бессмертный полк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  