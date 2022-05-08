Ошская мэрия приглашает горожан на акцию "Бессмертный полк"

В городе Ош 9 мая в рамках празднования 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет акция "Бессмертный полк". Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Уточняется, что в акции могут принять все желающие. Дети и внуки фронтовиков пройдут колонной с фотографиями своих отцов и дедов, участников Великой Отечественной войне под девизом "Вечно живые, вечно в строю", "Помним, чтим, гордимся!".

Общий сбор участников по улице Ленина возле Ошского национального драматического театра в 08:30.