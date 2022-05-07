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В Ленинском районе Бишкека прошел митинг-реквием в честь Дня Победы

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- Алина Мамаева
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В Ленинском районе прошел митинг-реквием, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В честь празднования 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Ленинский акимиат провел митинг-реквием на Аллее Героев, которая находится на пересечении бульвара Молодой Гвардия и проспекта Чуй, говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие вице-мэр города Бишкек Виктория Мозгачева, глава Ленинского района Русланбек Тагаев, председатель Совета ветеранов Ленинского района Жаныш Тентиев, военный комиссар Ленинского района полковник Кудайберди уулу Дуулат, труженики тыла, воины афганцы, воины баткенцы и жители района.

По традиции к центральному обелиску участники возложили цветы, позже прозвучал троекратный оружейный залп в память о погибших солдатах.

Митинг-реквием сопровождался театрализованным спектаклем из 8 эпизодов.


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URL: https://www.vb.kg/417736
Теги:
9 Мая, День Победы, Бишкек, Кыргызстан
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