Арзыбек Кожошев пообещал ликвидировать "серые" схемы на границе с РК

Первый заместитель председателя кабмина Арзыбек Кожошев провёл оперативное совещание по вопросам обеспечения свободного передвижения грузовых автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, в части исполнения пункта 1 Протокола рабочей встречи представителей Кыргызской Республики и Республики Казахстан от 19 апреля 2022 года по недопущению выезда с территории нашей страны грузовых автотранспортных средств без электронных счёт-фактур на перевозимый товар.

В ходе совещания Арзыбек Кожошев отметил, что согласно ранее достигнутым договорённостям, кыргызская сторона не должна пропускать автотранспортные средства без наличия электронных счёт-фактур на перевозимый товар, в свою очередь казахстанская сторона не будет проводить контрольно-досмотровые мероприятия в отношении грузовых автомашин, следующих из Кыргызской Республики транзитом в страны ЕАЭС.

"В целях усиления полномочий Государственной налоговой службы кабмином принято постановление, предусматривающее осуществление фискальным органом КР совместно с мобильной группой проверок грузовых автотранспортных средств, направляющихся в сторону пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе на наличие электронных счёт-фактур в целях налогового учёта", - отметил Арзыбек Кожошев.

По его словам, данное решение вступает в силу с 9 мая 2022 года и позволяет решить правовой вопрос для полноценного проведения указанных мероприятий Государственной налоговой службой при Министерстве финансов.

По итогам совещания Арзыбек Кожошев дал ряд поручений государственным органам по выполнению вышеуказанных обязательств. Также Министерству внутренних дел дано поручение по оказанию содействия сотрудникам налоговой службы на пунктах пропуска. Одновременно государственным органам поручено усилить разъяснительную работу среди грузоперевозчиков.

"Из-за недобросовестных экспортёров страдают все перевозчики. Это недопустимо. Правила едины для всех. Создан оперативный штаб, который будет реагировать на все случаи, связанные с задержанием грузов на границе. Будут также приняты меры в отношении сотрудников профильных ведомств, допустивших проезд экспортёров без наличия электронных счёт-фактур. Мы приложим все усилия для ликвидации "серых" схем на границе",- заключил Арзыбек Кожошев.