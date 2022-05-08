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В бишкекской школе №35 построят новый спортивный зал

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- Алина Мамаева
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7 мая с участием мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова состоялась закладка капсулы в основание пристройки спортивного зала к школе №35. Об этом сообщила мэрия Бишкека.

Общеобразовательная организация находится в северной части столицы. Площадь земельного участка составляет, 1,12 га, площадь под пристройку – 0,27 га.

В планах соединить спортзал с основным зданием школы одноэтажной переходной галереей.

Пристройка будет двухэтажной, на первом этаже разместят снарядную, мужскую и женскую раздевалки с примыкающими к ним помещениями душевых и санузлов, элеваторную с отдельным выходом.

На втором этаже предусматривается класс, кабинет инструктора, кружковое помещение, коридор. В переходной галерее будет построено помещение противопожарной насосной с отдельным выходом. Галерею также оснастят специальным пандусом.

Отметим, в стоимость включены отделка помещений, как внутри, так и снаружи, строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории.


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URL: https://www.vb.kg/417742
Теги:
строительство, школа, Бишкек
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