ГНС: электронный счет-фактуру необходимо оформлять до вывоза товаров в ЕАЭС

Субъект, занимающийся экспортом товаров в страны-члены ЕАЭС, обязан оформлять электронный счет-фактуру до осуществления вывоза товаров с территории КР, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Ведомство напоминает, что при экспорте товаров в Казахстан и в другие страны ЕАЭС через территорию РК в обязательном порядке необходимо иметь в наличии распечатанный электронный счет-фактуру на весь перевозимый товар с QR-кодом.

В случае отсутствия ЭСФ на перевозимый товар грузовое транспортное средство будет препровождено мобильной группой на штрафную стоянку, где будут приняты меры ответственности в соответствии с законодательством КР.

Отметим, что наличие распечатанной ЭСФ позволит грузоперевозчикам избежать контрольно-досмотровых мероприятий со стороны соответствующих государственных органов Республики Казахстан и беспрепятственно экспортировать товары в Казахстан и в страны-члены ЕАЭС.