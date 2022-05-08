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ГНС: электронный счет-фактуру необходимо оформлять до вывоза товаров в ЕАЭС

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- Алина Мамаева
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Субъект, занимающийся экспортом товаров в страны-члены ЕАЭС, обязан оформлять электронный счет-фактуру до осуществления вывоза товаров с территории КР, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Ведомство напоминает, что при экспорте товаров в Казахстан и в другие страны ЕАЭС через территорию РК в обязательном порядке необходимо иметь в наличии распечатанный электронный счет-фактуру на весь перевозимый товар с QR-кодом.

В случае отсутствия ЭСФ на перевозимый товар грузовое транспортное средство будет препровождено мобильной группой на штрафную стоянку, где будут приняты меры ответственности в соответствии с законодательством КР.

Отметим, что наличие распечатанной ЭСФ позволит грузоперевозчикам избежать контрольно-досмотровых мероприятий со стороны соответствующих государственных органов Республики Казахстан и беспрепятственно экспортировать товары в Казахстан и в страны-члены ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/417744
Теги:
бизнес, ЕАЭС, Кыргызстан, ГНС
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