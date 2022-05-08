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Кыргызстан получил еще $50 млн долларов кредита от Всемирного банка

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- Алина Мамаева
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29 апреля Всемирный банк выделил дополнительное финансирования в размере 50 миллионов долларов для проекта экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий в Кыргызстане, об этом сообщается на сайте международной организации.

Новое финансирование выделено в дополнение к первоначальному проекту экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в размере 50 миллионов долларо, который был одобрен 30 июля 2020 года и вступил в силу 31 марта 2021-го. Первоначальный проект также получил софинансирование в размере 50 миллионов долларов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

"Микро-, малые и средние предприятия обеспечивают 42% ВВП Кыргызстана и играют ключевую роль в создании рабочих мест и сокращении бедности, поэтому Всемирный банк приветствует антикризисные шаги правительства для их поддержки. Мы ожидаем, что суммарные инвестиции в размере 150 миллионов долларов в рамках этого проекта помогут расширить необходимую поддержку для обеспечения устойчивости бизнеса и рабочих мест", - говорит Навид Хасан Накви, глава постоянного представительства Всемирного банка в Кыргызстане.

Проект экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий и его дополнительное финансирование будут реализованы до июня 2027 года Министерством финансов Кыргызстана.

Отмечено, что половина выделяемых средств предоставляется в виде гранта, который не требует возврата. Другая половина – это кредит с административным сбором в размере 0,75 процента, сроком погашения в течение 38 лет и шестилетним периодом отсрочки платежей.


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URL: https://www.vb.kg/417746
Теги:
Всемирный банк, кредит, Кыргызстан
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