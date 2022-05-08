Президент пригласил граждан войти в комиссию по трагедии в Дача-Суу

На странице Садыра Жапарова в Facebook сегодня появилась публикация, в которой говорится о решении главы государства создать общественную комиссию по трагедии в Дача-Суу.

"Одними из основных требований народа являлись необходимость завершения расследований по июньским событиям и трагедии в Дача-СУ.

Меня проинформировали, что расследование июньских событий находится на стадии завершения. Дело скоро будет передано в суд. Но следствие по делу Дача-Суу ведется очень плохо и медленно. Поступают сведения, что нынешние следователи проводили расследование и в прошлый раз и могут многое скрывать.

Поэтому я решил создать общественную комиссию. Распоряжение будет скоро издано. Мы приглашаем наших активных граждан, журналистов-расследователей и представителей неправительственных организаций. Мы окажем всестороннюю государственную поддержку данному расследованию, а также предоставим доступ к документам следственной группы.

В случае заинтересованности обращайтесь к начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушову (0312 625026)", - говорится в посте.