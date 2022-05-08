Западные банки готовятся к убыткам на $10 млрд в случае ухода из России

Европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше 10 миллиардов долларов в случае сокращения деятельности в РФ или полного ухода с российского рынка, [ur=https://tass.ru/ekonomika/14569263l]пишет[/url] ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, крупнейший банк Италии UniCredit ранее на этой неделе сообщил, что зарезервировал под возможные потери в России более 1,2 миллиарда евро, а также предупредил, что может потерять 5,3 миллиарда евро, если будет вынужден полностью уйти из РФ. Главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел заявил, что кредитная организация рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков, связанных с введением все новых санкций против Москвы.

Французский банк Societe Generale, объявивший о прекращении деятельности в РФ и продаже своей доли в Росбанке российской компании "Интеррос" Владимира Потанина, готовится потерять на сделке 3,1 миллиарда евро. Под связанные с конфликтом на Украине убытки в первом квартале этого года банк зарезервировал 561 миллионов евро. Австрийская группа Raiffeisen Bank International выделила на те же цели 320 миллионов евро и оценивает стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая уход с российского рынка.

Американский банк Citigroup предупредил о возможных потерях в размере 3 миллиарда евро и к настоящему моменту заложил под потенциальные убытки 1 миллиард долларов. До 1 миллиарда долларов ожидает потерять из-за событий на Украине JPMorgan Chase.