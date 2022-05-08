Садыр Жапаров: "Манас айылы" превратился в туалет для бомжей и собак

Президент КР Садыр Жапаров в интервью kabar.kg опроверг информацию по поводу давления на манасчи Доолота Сыдыкова.

"Прошу извинить за резкие слова, но Сыдыков уже трудно назвать манасчи, скорее он больше человек, который пиарит себя. Никто его не преследовал и не собирается это делать. Ни один волос не упадет с его головы. Даю стопроцентную гарантию. Это мое президентское слово. Пусть он как можно скорее возвращается домой. Все равно ведь вернется. Не то что такие как Доолот, но и намного богаче люди не могут долго жить на чужбине. Жить за границей не шутка. Я сам с семьей жил там какое-то время. Сыдыков либо ради пиара пошел на такой шаг, либо пошел на поводу у провокаторов".

Доолот Сыдыков заявил, что вы три раза его звали к себе через министра культуры и вашего пресс-секретаря. С какой целью вы его приглашали и как вы думаете, почему он не пришел?

"Бог его знает, но я звал его с добрыми намерениями. Хотел его ознакомить с проектом будущего этнокомплекса "Манас айылы", чтобы он действительно соответствовал своему названию. Даже если 5 соток из этнокомплекса уходят к участку администрации, то с западной стороны "Манас айылы" вырастет на 7-8 гектаров. Будут построены трехэтажная юрта, множество обычных юрт и театр. Все это я хотел показать Сыдыкову, думая, может он после этого поддержит наши намерения, но он не принял приглашение. Ладно, в любом случае мы и без него продолжим задуманное.

Вы взгляните на нынешнее состояние "Манас айылы", который больше превратился в туалет для бомжей и собак. При этом, Сыдыков около года был там директором. Мог бы в крайнем случае хотя бы немного там все почистить. Наверное, это и будет настоящий патриотизм.