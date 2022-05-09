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Накануне праздника 9 Мая в театре кукол прошла премьера "Солдатёнка" (фото)

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева накануне праздника Великой Победы состоялась премьера спектакля "Атадан калган туяк" ("Солдатёнок").

Представление, в основу которого лег бы небольшой рассказ Чингиза Айтматова, задумывалось еще к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Работа над спектаклем началась в 2019-м. Выпустить спектакль в мае 2020-го, увы, не получилось. Помешала эпидемия коронавируса и финансовые трудности. Но от идеи поставить "Солдатёнка" авторы не отказались. И вот, накануне праздника 9 Мая, состоялись премьерные показы.

"Этот маленький рассказ Чингиза Айтматова мне всегда казался очень подходящим для кукольного театра. Ранее его уже ставили в каком-то из драматических театров республики. Но в театре кукол "Солдатёнок" не ставился. И для нашего коллектива – это, безусловно, большое событие", - рассказал vb.kg художественный руководитель театра, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, режиссер-постановщик Нурлан Асанбеков.

Поскольку произведение классика отечественной литературы небольшое по объему, и это не пьеса, Нурлан Асанбеков вместе с драматургом Бурул Калчабаевой написали инсценировку.

Спектакль идет на кыргызском языке, но понять происходящее на сцене, могут и не владеющие им зрители. Тема войны и хрупкости мира по-прежнему актуальна.

Как правило, в театр кукол приходят самые маленькие зрители. Конечно же, приходят не одни, а в сопровождении мам и пап. Учитывая то, что спектакль все-таки очень серьезный, взрослых предупреждают о том, что он имеет возрастное ограничение 7+. Хотя режиссер не совсем с этим согласен.

"Это, мне кажется, такое условное ограничение. К сожалению, многие в нашем обществе до сих пор к театру кукол относятся очень скептически. А ведь в нем можно ставить практически все. И мне очень интересно работать с куклами. Самого когда-то поразил шекспировский "Макбет", представленный именно театром кукол. Наш "Солдатёнок" будет интересен и подросткам, и взрослым зрителям. Ведь он совмещает и работу актеров-кукловодов, и драматическую игру, и визуальные эффекты", - добавляет Нурлан Асанбеков.

"Атадан калган туяк" – как и каждый из спектаклей театра имени Мусы Жангазиева не просто развлекает зрителей. Это представление с глубоким смыслом, учащее доброте и высоким моральным принципам.

Добавим, что над спектаклем работал также заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, художник Садыр Ниязакунов. Музыку создал композитор, заслуженный артист Кыргызской Республики Мырзыли Жээнбаев.


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URL: https://www.vb.kg/417755
Теги:
9 Мая, дети, праздник, театр, спектакль, премьера, Чингиз Айтматов
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