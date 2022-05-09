В Оше зажгли "Огонь памяти"

Вчера на мемориальном комплексе "Вечный огонь" города Ош состоялась церемония зажжения Вечного огня в рамках международной эстафеты "Огонь памяти". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, заместитель представителя Президента КР в Ошской области Данияр Жаныкулов, представители Россотрудничества в городе Ош, ветераны, аксакалы, военнослужащие Ошского гарнизона.

В рамках мероприятия, в ходе международной эстафеты "Огонь памяти" ветеран Великой Отечественной войны Касымбай Жолдошев зажег Вечный огонь на мемориальном комплексе.

В ходе мероприятия вице-мэр поздравила всех с наступающей 77-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войны и отметила важное значение данной акции в память о героях-фронтовиках для подрастающего поколения.

Отметим, эстафету Вечного огня от Могилы неизвестного солдата в регионах Кыргызстана поддержали полномочные представительства Президента КР в областях, органы местного самоуправления, молодежные объединения, волонтерские организации, в том числе города Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской, Жалал-Абадской, Таласской областей.