ГСИН показала детский сад, в котором воспитываются дети сотрудников

Детский садик расположен в селе Молдовановка Аламудунского района Чуйской области. Причем относится он к колонии № 1 Службы исполнения наказаний.

В этом ведомственном садике воспитываются дети сотрудников пенитенциарной системы.

Малыши находятся там при внимании и заботе заведующей Бурмакан Азимовой и сотрудниц - Жылдызкан Акылбековой, Заиды Сүйүнтбековой, Елены Николаевны, Наргиза Айдаркуловой и других работниц.

Малыши всегда весело и дружно встречают все праздники. В этом можно убедиться, посмотрев фотоподборку.

Воспитанники не только отмечают каждую дату, но и пытаются оценить ее историческую ценность.