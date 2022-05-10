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ГСИН показала детский сад, в котором воспитываются дети сотрудников

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- Айжан Мамбеталиева
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Детский садик расположен в селе Молдовановка Аламудунского района Чуйской области. Причем относится он к колонии № 1 Службы исполнения наказаний.

В этом ведомственном садике воспитываются дети сотрудников пенитенциарной системы.

Малыши находятся там при внимании и заботе заведующей Бурмакан Азимовой и сотрудниц - Жылдызкан Акылбековой, Заиды Сүйүнтбековой, Елены Николаевны, Наргиза Айдаркуловой и других работниц.

Малыши всегда весело и дружно встречают все праздники. В этом можно убедиться, посмотрев фотоподборку.

Воспитанники не только отмечают каждую дату, но и пытаются оценить ее историческую ценность.


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URL: https://www.vb.kg/417763
Теги:
ГСИН, дети, детский сад
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