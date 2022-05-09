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Любители фото в маках затоптали поле клевера (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке и пригороде в этом году массово расцвели маки, и это вызвало ажиотаж среди любителей эффектных фотографий.

Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями в маках. Многие сравнивают период цветения маков в Кыргызстане с церемонией любования цветением сакуры в Японии. Бишкекечане целыми компаниями выезжают в пригородные поля, чтобы погулять и фотографироваться в маках. Но этому обстоятельству не рады фермеры, которые засеяли поля различными культурами.

"Поля которые засеяны клевером уничтожают, люди топчат и срывают вместе с маковыми цветами, будьте разумнее фотку можно делать и с краю поля - фон хороший, не обязательно гулять по ним", - призывает пользователей соцсетей один из горожан.


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URL: https://www.vb.kg/417764
Теги:
фотография, экология, Бишкек, фермеры
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