Любители фото в маках затоптали поле клевера (видео)

В Бишкеке и пригороде в этом году массово расцвели маки, и это вызвало ажиотаж среди любителей эффектных фотографий.

Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями в маках. Многие сравнивают период цветения маков в Кыргызстане с церемонией любования цветением сакуры в Японии. Бишкекечане целыми компаниями выезжают в пригородные поля, чтобы погулять и фотографироваться в маках. Но этому обстоятельству не рады фермеры, которые засеяли поля различными культурами.

"Поля которые засеяны клевером уничтожают, люди топчат и срывают вместе с маковыми цветами, будьте разумнее фотку можно делать и с краю поля - фон хороший, не обязательно гулять по ним", - призывает пользователей соцсетей один из горожан.