Министр иностранных дел встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев в преддверии празднования Дня Победы побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Анатолия Федоровича Августовского и Надежды Ивановны Мадраимовой, проживающих в Бишкеке.

Министр поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы, пожелав им крепкого здоровья, долгих лет жизни, и передал наилучшие пожелания от имени президента Садыра Жапарова, а также руководства страны.

После обмена поздравлениями Жээнбек Кулубаев в теплой и дружеской атмосфере побеседовал с ветеранами, ознакомился с условиями жизни и быта, а также поинтересовался имеющимися у них проблемами. При этом заверил, что руководством страны и Министерства иностранных дел будет оказана необходимая помощь в их решении.

В ходе беседы Анатолий Федорович рассказал, что был призван в ряды Красной армии в 19 лет в городе Сулюкта Баткенской области. Во время войны проходил службу в Подмосковье во внутренних войсках. Был демобилизован в 1952 году. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.".

Надежда Ивановна, ветеран-блокадник, труженица тыла. Ей было всего 11 лет, когда ее родной город Ленинград оказался в военной блокаде. Во время войны работала на ткацкой фабрике. За свой доблестный труд отмечена 9-ю наградами СССР.

Министр Жээнбек Кулубаев поблагодарил ветеранов за наше мирное небо, отметив проявленные ими отвагу, мужество и героический труд, подчеркнул, что подвиги, совершенные ими в период ВОВ никогда не забудутся и будут жить вечно в памяти последующих поколений как пример беззаветного служения Отечеству и преданности гражданскому долгу.

В завершении встречи министр Жээнбек Кулубаев вручил ветеранам цветы и подарочные корзины в честь праздника Великой Победы.

Ветераны, в свою очередь, выразили благодарность за проявленное внимание и заботу, а также пожелали министру успехов в работе и процветания нашей Родине.