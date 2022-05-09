Посол России в КР поздравил кыргызстанцев с Днем Победы

Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко поздравил кыргызстанцев с Днем Победы.

"В России, Кыргызстане и других странах свято чтят память героев, чьей кровью и доблестью на поле боя и в тылу была завоевана эта Победа. Сегодня, когда мы имеем дело с новой геополитической реальностью, особое значение приобретает важность сохранения памяти о подвигах наших предков, противодействия фальсификации истории и переписывания итогов Великой Отечественной войны.

Высоко ценим стойкость и мужество кыргызстанцев, внесших вклад в борьбу с немецкими захватчиками. В годы Великой Отечественной каждый четвертый кыргызстанец был отправлен в ряды Красной Армии. Всего 363 тысячи человек, многие из которых шли на фронт добровольно. 71 из ушедших стал Героем Советского Союза, еще 21 – полным кавалером ордена Славы", - отметил Николай Удовиченко в своем послании.

Он также вспомнил подвиг Панфиловской дивизии, сформированной в Средней Азии и защищавшей в ноябре 1941 года подступы к Москве.

"9 мая состоится торжественное возложение венков к Вечному огню на Площади Победы в Бишкеке. В столице, в Канте, Караколе, Кара-Балте, Таласе, Нарыне, Оше, Джалал-Абаде и в других населенных пунктах любой желающий сможет присоединиться к шествию всенародной акции "Бессмертный полк". В День Победы пройдут чествования ветеранов, концерты, театрализованные постановки, конкурсы детских рисунков, посвященные годовщине Великой Победы", - заключил посол.