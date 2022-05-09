Погода
$ 82.35 - 83.35
€ 85.26 - 86.26

Бишкек с размахом отмечает 77-ю годовщину Великой Победы

77  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня, 9 мая, проходят ряд праздничных мероприятий в честь Победы в Великой Отечественной войне, так на площади Победы прошел митинг-реквием с участием президента Садыра Жапарова, ветеранов ВОВ и тружеников тыла, горожан и др.

Президент возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших минутой молчания. Также в столице проходит шествие "Бессмертного полка". Марш проходит по центральным улицам Бишкека. Стоит отметить, что в первый раз акция "Бессмертный полк" стартовал в Кыргызстане 8 лет назад.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417774
Теги:
9 Мая, Бишкек, Бессмертный полк, поздравление, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  