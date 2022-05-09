Бишкек с размахом отмечает 77-ю годовщину Великой Победы

В Бишкеке сегодня, 9 мая, проходят ряд праздничных мероприятий в честь Победы в Великой Отечественной войне, так на площади Победы прошел митинг-реквием с участием президента Садыра Жапарова, ветеранов ВОВ и тружеников тыла, горожан и др.

Президент возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших минутой молчания. Также в столице проходит шествие "Бессмертного полка". Марш проходит по центральным улицам Бишкека. Стоит отметить, что в первый раз акция "Бессмертный полк" стартовал в Кыргызстане 8 лет назад.