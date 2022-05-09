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Президент Таджикистана поздравил Садыра Жапарова с 77-й годовщиной Победы

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил главу государства Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. ОБ этом сообщает пресс-служба президента.

"В суровые годы войны народы наших стран плечом к плечу ковали эту победу на полях сражений и в тылу. Светлая память о славном подвиге наших предков, совершенном во имя мира, свободы и счастливого будущего последующих поколений, навсегда сохранится в сердцах.

Уверен, что отношения дружбы и добрососедства между нашими государствами и впредь плодотворно развиваться в русле общих интересов сторон", - говорится в поздравительном послании Эмомали Рахмона.

Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья и благополучия, а братскому народу Кыргызской Республики - мира, стабильности и дальнейшего прогресса.


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URL: https://www.vb.kg/417775
Теги:
9 Мая, президент, Таджикистан, поздравление, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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